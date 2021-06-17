立委萬美玲接獲爆料，指許多廠協會在經濟部指示下調查國產疫苗施打意願，還註明不願打國產不要列冊，甚至有限發給理監事的Q＆A「教戰手冊」，像是回答打什麼疫苗、何時施打等，都有一套說詞，還說7月底就能開打，萬痛批是為護航高端疫苗的超縝密「超前部署」，剝奪勞工和移工的疫苗選擇權。
立委萬美玲接獲員工爆料，龜山工業區和工四工業區都有透過廠商協進會發給各廠商，稱經濟部針對工業區大規模施打疫苗，展開事先的規畫作業，要求盤點適當場地，設置疫苗施打站，每站1天要打1000人，並要求廠商先填報有意願施打疫苗員工名冊。
萬美玲說，統計沒有問題，但最讓人詬病的是，注意事項白紙黑字寫上「如有員工不願施打國產疫苗或有指定特定疫苗者，請勿列入名冊」，質疑國產疫苗至今尚未取得緊急使用授權（EUA），經濟部工業局此舉等同宣布審查只是形式，預告國產疫苗EUA一定會通過，不但對指揮中心購買國際認證疫苗沒有信心，也剝奪勞工與移工的疫苗選擇權，她擔憂最後全台恐只剩國產疫苗唯一一種選擇。
萬美玲甚至拿到一份密件「新冠肺炎公費疫苗施打Q＆A」，上頭還用紅字註明「請勿發給會員廠商，僅提供各廠協(聯)會理事長、會務幹部內部參考」，6大項20題目寫上常見問題，包括施打對象、造冊、場地、施打時程及醫護人員安排、施打費用等一併寫明，堪稱是「教戰手冊」。
萬美玲說，像是強調因工業區數量龐大、國外疫苗取得不易，才要先列冊，還強調不願打不要列冊，以免和實際施打數有太大落差，另外有一題還詢問，若國產疫苗不被國際認可，就要回答如果中央有分配給我們外國疫苗會另視情況調查，Q＆A也明言國產疫苗順利取得緊急授權，預計7月底前可以開始施打。
萬美玲直言，從公文到教戰手冊，全都是為了國產疫苗超前部署，她樂見支持研發國產疫苗，也希望符合國際認證進程，但不能揠苗助長，強調不同族群應有不同選擇的需要，像是勞工必定有孕婦要打莫德納、未來也有年輕人要打BNT，不能因此放慢購買國際認證疫苗的速度，要給人民有疫苗選擇權。
萬美玲說，工業局聲稱調查是「為了精準掌握人數」，那教育部為何沒有調查各級學校？軍警消也都該造冊「超前部署」統計意願。她也把相關文件放上臉書，網友揶揄因為勞工是蔡總統心裡最軟的一塊，柿子挑軟的吃。
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