立委萬美玲接獲爆料指許多廠協會在經濟部指示下調查國產疫苗施打意願，還註明不願打國產不要列冊，甚至有限發給理監事的Q＆A「教戰手冊」。(蔡依珍攝)

立委萬美玲接獲爆料指許多廠協會在經濟部指示下調查國產疫苗施打意願，還註明不願打國產不要列冊，甚至有限發給理監事的Q＆A「教戰手冊」。(蔡依珍攝)

立委萬美玲接獲爆料指許多廠協會在經濟部指示下調查國產疫苗施打意願，還註明不願打國產不要列冊，甚至有限發給理監事的Q＆A「教戰手冊」。(蔡依珍攝)

立委萬美玲接獲爆料指許多廠協會在經濟部指示下調查國產疫苗施打意願，還註明不願打國產不要列冊，甚至有限發給理監事的Q＆A「教戰手冊」。(蔡依珍攝)

立委萬美玲接獲爆料指許多廠協會在經濟部指示下調查國產疫苗施打意願，還註明不願打國產不要列冊，甚至有限發給理監事的Q＆A「教戰手冊」。(蔡依珍攝)

立委萬美玲接獲爆料，指許多廠協會在經濟部指示下調查國產疫苗施打意願，還註明不願打國產不要列冊，甚至有限發給理監事的Q＆A「教戰手冊」，像是回答打什麼疫苗、何時施打等，都有一套說詞，還說7月底就能開打，萬痛批是為護航高端疫苗的超縝密「超前部署」，剝奪勞工和移工的疫苗選擇權。

立委萬美玲接獲員工爆料，龜山工業區和工四工業區都有透過廠商協進會發給各廠商，稱經濟部針對工業區大規模施打疫苗，展開事先的規畫作業，要求盤點適當場地，設置疫苗施打站，每站1天要打1000人，並要求廠商先填報有意願施打疫苗員工名冊。

萬美玲說，統計沒有問題，但最讓人詬病的是，注意事項白紙黑字寫上「如有員工不願施打國產疫苗或有指定特定疫苗者，請勿列入名冊」，質疑國產疫苗至今尚未取得緊急使用授權（EUA），經濟部工業局此舉等同宣布審查只是形式，預告國產疫苗EUA一定會通過，不但對指揮中心購買國際認證疫苗沒有信心，也剝奪勞工與移工的疫苗選擇權，她擔憂最後全台恐只剩國產疫苗唯一一種選擇。

萬美玲甚至拿到一份密件「新冠肺炎公費疫苗施打Q＆A」，上頭還用紅字註明「請勿發給會員廠商，僅提供各廠協(聯)會理事長、會務幹部內部參考」，6大項20題目寫上常見問題，包括施打對象、造冊、場地、施打時程及醫護人員安排、施打費用等一併寫明，堪稱是「教戰手冊」。

萬美玲說，像是強調因工業區數量龐大、國外疫苗取得不易，才要先列冊，還強調不願打不要列冊，以免和實際施打數有太大落差，另外有一題還詢問，若國產疫苗不被國際認可，就要回答如果中央有分配給我們外國疫苗會另視情況調查，Q＆A也明言國產疫苗順利取得緊急授權，預計7月底前可以開始施打。

萬美玲直言，從公文到教戰手冊，全都是為了國產疫苗超前部署，她樂見支持研發國產疫苗，也希望符合國際認證進程，但不能揠苗助長，強調不同族群應有不同選擇的需要，像是勞工必定有孕婦要打莫德納、未來也有年輕人要打BNT，不能因此放慢購買國際認證疫苗的速度，要給人民有疫苗選擇權。

萬美玲說，工業局聲稱調查是「為了精準掌握人數」，那教育部為何沒有調查各級學校？軍警消也都該造冊「超前部署」統計意願。她也把相關文件放上臉書，網友揶揄因為勞工是蔡總統心裡最軟的一塊，柿子挑軟的吃。