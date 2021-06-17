受到本土疫情嚴峻蔓延影響，造成打工族或減班休息的勞工收入銳減，台中市政府特辦理「安心即時上工計畫」，6月再釋出近1200個工作機會；勞工局長張大春說，經向中央爭取上工資格放寬，經勞動部通過上工期從6個月延長到12個月，最高可領取15萬3600元，歡迎有就業或兼職需求市民把握機會。

張大春說，「安心即時上工計畫」今年6月在台中一口氣釋出衛生局、環保局、各區公所、戶政事務所、衛生所等上千個防疫工作機會，協助許多民眾順利上工；市府發現有許多民眾因不符合「向公立就業服務機構申請登記當日前1年內，具勞工保險或就業保險的投保紀錄者」規定無法申請。

張大春指出，勞工局向中央建議放寬資格，勞動部18日將公告資格條件放寬為「年滿15歲國民，或與在中華民國境內設有戶籍的國民結婚，且獲准居留依法在台灣地區工作的外國人、大陸地區人民、香港居民或澳門居民」皆可申請，曾參加安心即時上工6個月的民眾，可再申請參加6個月工作機會。

張大春表示，安心即時上工計畫，將持續受理報名到職缺額滿為止，進用人員每月最多可服務80小時，每小時160元，每月最高可領取1萬2800元工作津貼，最長可領取12個月。

勞工局強調，現有工作內容，主要是協助洽公民眾量測體溫、防疫物資整備、環境消毒、防疫宣導及相關文書或檔案處理等，考量部分職缺有可能會接觸到新冠肺炎確診者，職缺如經認定後，將再加發防疫津貼每小時25元，以每月最多可上安心即時上工」工80小時計算，每人每月最高可再加領2000元。