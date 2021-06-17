近日有不肖份子在東港溪旁高灘地惡意丟棄廢棄物，幸好及時逮捕嫌犯移送偵辦。行政院長蘇貞昌今於院會聽取環保署「廢棄物管理精進策略」報告後表示，政府將從「增加設施量能」、「加強稽查管制」及「健全去化管道」等三面向，精進廢棄物管理，各部會都要善用科技執法，從嚴追究責任，並嚴格要求違法者負起環境清理及復原的責任。

蘇貞昌指出，近日有不肖份子趁政府忙於防疫，在東港溪旁高灘地惡意丟棄廢棄物，幸好有賴環保志工隊及時發現與通報，進而逮捕嫌犯移送偵辦，對於嚴重破壞環境者的不法行為，請環保署、內政部警政署及檢調單位積極查處，從速、從重處罰。

蘇貞昌提到，台灣近年來產業蓬勃發展，占所有廢棄物近7成的事業廢棄物處理需求也有所增加。因此，政府從「增加設施量能」、「健全去化管道」及「加強稽查管制」等三面向著手，提出相關進步作法。

在增加設施量能方面，政府已從既有工業區與科學園區盤點出64公頃土地，近4年來，已釋出約16公頃興設廢棄物處理設施。政院已請經濟部及科技部持續加速土地釋出與招商作業，增加廢棄物處理設施供給，讓園區內外廢棄物可獲得即時處理。另新開發園區，也應畫定環保用地，以供設置廢棄物處理設施。

健全去化管道部分，以往爐渣遭棄置問題發生，主要在於去化管道出現問題，目前工程會已制度化推動再生粒料運用於公共工程，地方政府也透過法令及奬勵，推動公共道路及管溝工程使用再生粒料。

加強稽查管制方面，政府管理人力有限，處理幅員遼闊的各項管制事務，須妥為運用科技執法，廢棄物稽查也應透過空拍機、衛星影像、熱區監控及預警等，發揮防微杜漸的效果。蘇貞昌指示，明年起，所有廢棄物清理機具要求全面裝設GPS，以強化廢棄物流向管制。

蘇貞昌強調，上周五行政院已核定「再生粒料應用於港區造地填築作業程序」，規範各港區填海造陸應規畫優先使用再生粒料，對於消除此類廢棄物，將有極大助益，已請政務委員兼工程會主委吳澤成持續督導，讓資源有效循環利用，減少被不當丟棄。