藍委洪孟楷、江啟臣相繼接獲陳情踢爆，經濟部針對工業區，要求造冊打國產疫苗，「如有員工不願施打國產疫苗或有指定特定疫苗者，請勿列入名冊」，引發譁然，國民黨北市議員羅智強更直言民進黨這意思就是「你不打國產疫苗，就去死啦！」台北市長柯文哲17日聞後笑說「政府終於不演了！」
經濟部認證，工業區在調查員工施打國產疫苗意願，若不願施打就不造冊，但國產疫苗現在還沒拿到EUA緊急使用授權，就先調查施打意願。柯文哲今日下午在防疫記者會僅苦笑說「呵呵呵…我開玩笑說齁，政府終於不演了！就這樣！」
藍委洪孟楷、江啟臣相繼接獲陳情踢爆，經濟部針對工業區，要求造冊打國產疫苗，「如有員工不願施打國產疫苗或有指定特定疫苗者，請勿列入名冊」，引發譁然，國民黨北市議員羅智強更直言民進黨這意思就是「你不打國產疫苗，就去死啦！」台北市長柯文哲17日聞後笑說「政府終於不演了！」
經濟部認證，工業區在調查員工施打國產疫苗意願，若不願施打就不造冊，但國產疫苗現在還沒拿到EUA緊急使用授權，就先調查施打意願。柯文哲今日下午在防疫記者會僅苦笑說「呵呵呵…我開玩笑說齁，政府終於不演了！就這樣！」
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