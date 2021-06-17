中央銀行今（17）日舉行第2季理監事聯席會議，無縫接軌美國聯準會（Fed）最新利率決策會議結論，央行政策利率連續5季不動，重貼現率續停在史上最低的1.125％；擔保放款融通利率及短期融通利率分別維持年息1.125%、1.5%及3.375%。

央行今天也宣布上修今年全年經濟成長率至5.08%，原為4.538%。

至於全年CPI及核心CPI年增率分別為1.6%及1.11%，原預測CPI及及核心CPI年增率分別為1.07%及0.77%，此為今年以來第二度上修。