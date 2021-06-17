東研信超(6840)送件申請上興櫃。

東研信超成立於76年10月，主要業務為電子設備及電子產品測試技術服務，董事長兼總經理為吳仲超，目前股本為2.29億元，109年合併營收為6.62億元，稅前盈餘為4996萬元，每股盈餘為1.64元。

東研信超17日申請登錄興櫃股票
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