《櫃買市場》東研信超申請上興櫃 16:492021/06/17 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東研信超(6840)送件申請上興櫃。 東研信超成立於76年10月，主要業務為電子設備及電子產品測試技術服務，董事長兼總經理為吳仲超，目前股本為2.29億元，109年合併營收為6.62億元，稅前盈餘為4996萬元，每股盈餘為1.64元。 東研信超17日申請登錄興櫃股票 疫苗股新兵 聯亞藥23日登興櫃 #東研信超 #電子設備 #電子產品 #東研 #信超 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 本土疫情重擊業界 明起安心即時上工計畫申請條件鬆綁 12:042021/06/17 生活 太平市場搶婦人金項鍊典當買毒 犯嫌3小時內落網 13:262021/06/17 社會 《金融股》防疫當前 國泰世華企網銀交易筆數創近10％成長 11:262021/06/17 財經 櫃買作帳行情啟動 投信重倉股飆 12:512021/06/17 財經 《盤後解析》電子乍醒＋航運續猛 台股擺尾收最高 14:332021/06/17 財經 安心上工高屏澎東增3000職缺 籲線上申請 16:142021/06/17 生活 疫情重創餐飲業 人事、租金空燒壓力大 16:092021/06/17 財經 《集中市場》土洋對作「鷹」霾 三大法人賣超53.97億元 15:412021/06/17 財經 「一頁式購物網站詐騙」案例層出不窮 消保官：避免誤入網購陷阱 17:022021/06/17 社會 1分鐘讀財經》台積電今除息 台股恐先殺後拉？ 08:242021/06/17 財經 台股抗Fed「鷹」霾拉抬百點 拚守17,200關卡 12:092021/06/17 財經 財經熱門新聞 友達、群創、彩晶亮燈漲停 面板大復活？專家說看這指標 - 財經 長榮、陽明、萬海有多強？謝金河曝三雄幹掉這家陸企 - 財經 長榮爆百萬天量大逃殺 內行驚揭2大陰謀 - 財經 CureVac疫苗試驗失敗 股價腰斬還不夠？分析師目標價更低 - 財經 聯發科、高通激戰5G晶片戰場 後5奈米時代華為恐遭滅頂 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。