周四澳洲網路系統大當機，澳洲央行、郵政服務、數家商業銀行和其他公司都受到影響，導致客戶帳戶被打亂，金融交易也因此中斷。

在周四晚些時候，各機構已恢復部分服務。

受到影響的維珍澳洲航空（Virgin Australia）表示，它是Akamai內容傳遞網路系統中斷的許多受害者之一，雖然現在問題已經解決。

這家澳洲第二大航空公司表示，它使用第三方系統Akamai進行IT網路身份驗證。

Akamai公司代表尚未回應媒體置評請求。該美國公司提供內容傳輸網路和雲端運算服務，是全球最大的分散式運算平台之一，承載全世界高達30%的網路流量。

澳洲許多其他網站，包括其中央銀行、澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia ）、西太平洋銀行（Westpac Banking Corp）和澳盛銀行集團（ANZ Banking Group）的網站都在周四下午才陸續恢復連線。

受到斷網事件影響，澳洲央行稍早前取消了購買政府長期公債的操作。

據斷網監測網站Downdetector指出，美國主要航空公司美國航空、西南航空、聯合航空的網站，也在周四早些時候出現中斷。

目前尚不清楚澳洲和美國的網路中斷是否有關。