行政院長蘇貞昌今（17）日在行政院會表示，為因應變種病毒，所有行政隊形及防疫作為都要跟進變化。進幾天疫情已有緩波下降趨勢，代表朝好的方向發展，但絲毫沒有鬆懈本錢，尤其在醫療物資整備、及早篩出確診者、疫苗注射3方面，均要持續精進檢討。

蘇貞昌聽取「COVID-19疫情現況及應處作為」報告後表示，原先的防疫政策是將病毒阻絕於境外，但現在變種病毒已侵入境內，且情勢較過去嚴峻許多、造成的傷害也嚴重許多，對於外界批評抗疫作為，都要非常謙卑、認真檢討，且更要勇敢改進。

蘇貞昌表示，在5月19日全國警戒提升至三級後，頭2周單日確診數約500人上下，第三周落於300～400人間、第四周降至200多人，目前已連4天低於200人，可見疫情已有緩波下降趨勢、朝好的方向進行，但絲毫沒有鬆懈本錢，仍要持續努力。

針對醫療資源整備，蘇貞昌指出，目前醫療院所負擔已較高峰期有所緩解，醫療處置重點在降低重症及死亡，衛福部很早就提出採購高流量氧氣治療儀及單株抗體治療藥物，對這些需求均一口答應，並要求加速採購到位，希望有效防止輕中症者轉重症、治癒每位確診者。

及早篩出確診者方面，蘇貞昌指出，防疫策略已轉向快速找出社區內確診者，目前篩檢量能已提高到5萬件、最高可達8.5萬件，將進一步從醫療院所外的社區熱點快篩、企業自主快篩、在家自我快篩等3面向普及篩檢，更快找出潛伏感染者、阻斷傳播鏈。

疫苗注射部分，蘇貞昌表示，疫苗應照指揮中心訂定類型及順序施打，藉由熱區加權配送疫苗，為防疫策略所必要。日本所捐贈的124萬劑AZ疫苗，已分別於13日及17日配發到各縣市，18日還有第二批莫德納疫苗將配發，這幾天各縣市都已積極展開施打。

蘇貞昌請相關部會密切注意此次各縣市施打實務狀況，作為未來規畫大規模接種的重要參考，指出從疫苗分送、預約到施打，一整套流程及各個作業細節，都要從受眾與利害關係者的便利性出發、從防疫角度考量，從經驗中學習加強改進，做最縝密的推演與規畫。

蘇貞昌感謝這段時間在各方面為防疫盡心力的所有人員，但也強調疫情瞬息萬變，從其他國家的經驗在在印證，只要一個不注意或鬆懈，疫情就可能快速復燃，由於病毒仍不斷變異中，請大家要持續努力、共同防疫。