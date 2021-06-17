美國聯準會（Fed）利率決策會議維持購債及利率趨近於零，歐洲央行（ECB）上周決定加速購債，我央行第二季理事會也決議，政策利率仍不做調整，重貼現率停留在1.125％的歷史最低點，累計已連五季未調整。

央行總裁楊金龍表示，綜合國內外經濟金融情勢，考量全球經濟增溫，但前景仍面臨諸多風險，主要經濟體均維持寬鬆貨幣政策，並續推大規模財政激勵方案。當前國內通膨走升應屬短期現象，預期本年通膨仍屬溫和。雖然近期國內疫情影響消費動能，在出口及民間投資成長支撐下，今年國內經濟仍將穩健成長。

因此經央行理事會認為維持政策利率不變，賡續當前寬鬆貨幣政策，有助物價穩定與金融穩定，並支持經濟成長。即重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別維持年息1.125%、1.5%及3.375%。

楊金龍指出，央行在去年12月及今年3月二度調整選擇性信用管制措施，目前銀行辦理受限貸款成數均較規範前下降。今年4月底全體銀行購屋貸款年增率略增，建築貸款年增率則續降，不動產貸款相關逾放比率仍低，銀行授信風險控管尚屬良好。

健全國內房地產市場須多管齊下，各部會已陸續推動多項健全房市措施，加以今年7月1日起將實施「房地合一稅2.0」及「實價登錄2.0」，有助降低房市投機炒作。楊金龍強調，央行將密切關注房地產市場發展及金融機構不動產授信風險控管情形，並持續檢視本行選擇性信用管制措施之執行成效，適時檢討調整措施。