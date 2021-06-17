藝人小鐘在演藝圈打滾多年，曾傳出不少緋聞，而這些緋聞對象有季芹、王怡仁都已經成人妻，小鐘仍是單身一人，因此被外界封為「​倒數第二位前男友」。昨（16日）小鐘在臉書分享一篇文章，對於人生應該幾歲結婚才好的話題，因獨特思考的思維，吸引許多網友的回應與討論。

小鐘因幽默的性格，經常在綜藝節目上講冷笑話，幽默搞笑的形象風格，受到許多觀眾朋友的喜愛，昨（16日）小鐘在臉書上分享自己對於婚姻的看法，他表示：「請問大家覺得多少歲結婚才是比較合理的？」他坦言，個人認為男生是60歲，女生則是55歲最適合，結婚後雙方都有退休金，可以不用上班，不用花錢買車買房，也不用生孩子，更不會有婆媳之間的問題產生，彼此之間可以花許多的時間去旅遊，一結婚就是一起白頭偕老。

許多網友在底下留言表示：「這張拍得好美 ！風景很美，人在其中很有韻味，好想看到！」、「結婚只是一張證書，沒代表什麼」、「你說的這年紀應該是在找第二春吧！」、「你最好是有把握60歲時體力，可以像40歲」、「走到這個年紀其實只是需要一個伴，也不一定要結婚了！」、「各自用各自的退休金，誰也不用拿錢出來照顧誰的概念嗎？」

小鐘早期參加吳宗憲《超級新人王》的節目，因為會創作而被吳宗憲發掘，成為「憲憲家族」成員，之後與吳宗憲、劉畊宏、小馬組成歌唱團體「咻比嘟嘩」並發行過4張專輯。2009年小鐘開始以「Mr.Magic」為名，在各大綜藝節目裡表演魔術，2013年發行個人專輯《MAGIC》，然而感情之路卻是相當不順利，客家一哥小鐘如今49歲，仍然是單身在過生活。