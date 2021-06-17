石油價格連日攀高，近期一路上升至逾70美元，創下約2年以來新高；專家預估，受到石油的高需求、通貨膨脹和能源業者的減碳排放壓力加劇等原因影響，恐將在未來3年內引爆石油危機，油價今年底飆升至100美元。

美國WTI原油價格周三達到每桶72.10美元，創下2018年10月以來新高；國際布倫特原油價格逾每桶74美元，創下2019年4月以來新高。

全球經濟逐漸復甦，需求的上升帶動國際油價飆升，據《福斯新聞》報導，國際能源署（IEA）上周五（11日）呼籲石油輸出國家組織（OPEC）和其盟友，以比原計畫更高的效率提升產能至疫情前的水準；OPEC於本月初時宣布增產，日產量較疫情前少約580萬桶原油。

避險基金Maglan Capital總裁塔威爾（David Tawil）表示，不僅從通膨的角度來看，「就需求面來說，石油價格肯定會於今（2021年）年底大幅飆升」，隨著後疫情時期全球逐漸解封，需求上升力道強勁。

塔威爾指出，全球先進國家逐漸解禁，旅遊和消費等服務需求變得越來越高，反映通膨和需求的急遽上升；不僅上述兩項因素，塔威爾接著表示，環境問題同樣抑是一個主因。

塔威爾表示，能源業者減碳排放壓力加劇，他舉例日前遭荷蘭法院下令，加大碳排放量的石油巨頭皇家殼牌（Royal Dutch Shell），「由於減碳壓力日益加劇，殼牌正考慮出售美國最大油田二疊紀盆地」，在政府和股東的雙重壓力之下，供應將會受到影響。