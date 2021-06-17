美國聯準會（Fed）於6月利率決策，維持基準利率0～0.25％以及每月1,200億美元購債規模不變，聲明稿維持經濟前景不確定性及通膨回升為暫時性的措辭，傳遞短期維持寬鬆貨幣政策訊號。FOMC公佈會後聲明後，美元指數應聲獨漲，自5月6日以來再次站上91關卡，期元大美元指數（00682U）為國內唯一反映美元指數走勢的ETF，能提供最直接的美元指數上行風險避險效果，17日開盤反映美元指數漲勢，以上漲紅K強勢站上季線。

由於聯準會再度上調今年經濟預測GDP從原先6.5％調到7％，並大幅上調年內PCE及核心PCE至3.4％，顯示上半年經濟復甦強勁，而通膨發展遠超預期，若未能如預期為短期現象、通膨高檔止穩，隨各州陸續取消失業救濟金推動就業數據、象徵解封進展的餐廳飲食保持月增，下半年貨幣政策將有加速轉向可能。預期美元指數有機會轉強。

由於擔心市場會過度反應，故聯準會短期間內口吻仍會偏向保守，研判短期來看美元指數在90整數關卡有支撐後，橫向偏強盤整。中長期來說，美國經濟數據表現可望續強，下半年聯準會將逐步討論減少購債，美元指數偏多看待。

建議趁美元指數低檔盤整時，視個人投資風險屬性，分批布局美元，例如期元大美元指數，或是期元大美元指正2（00683L）作為波段操作擴大獲利工具。

元大美元指數ETF研究團隊提醒，美元指數也可以作為資產配置的一環，有助降低整體投資組合的波動度。但如果操作槓桿相關產品，須謹慎評估自身風險屬性與商品適合度，並善設停損停利。