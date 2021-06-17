國發會17日下午指出，根據瑞士洛桑管理學院（IMD）最新公布的2021年世界競爭力評比，由於我國去年防疫表現佳，加以去年經濟成長於全球名列前茅，因此在64個受評比的國家裡，排名升至第8，為2013年以來最佳表現。

國發會副主委高仙桂表示，台灣在「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」與「基礎建設」四大類評比，均較去年進步，尤其經濟表現更由前一年第17名升至第6名，這是因為去年台灣經濟成長高達3.1％，是全球少數維持正成長的國家。

此外，企業效能也由第12名升至第7名，政府效能由第9名進步至第8名，基礎建設也進步一名至第14名。高仙桂表示，IMD評比一向是政府經濟建設的觀測指標，對於這次表現好的項目，政府會惜現有成果，至於仍待往前的項目，政府也會加強政策力道。

高仙桂強調，政府當前除了積極因應新一波疫情，也會把握疫後全球供應鏈重組的契機，及數位經濟的優勢，以提升台灣整體的經濟競爭力。