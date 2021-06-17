財政部南區國稅局表示，許多民眾因為無扶養親屬之所得及扣除額資料，所以只好親自到國稅局臨櫃查調及取得查詢碼。為配合防疫及民眾需求，即日起除以憑證登錄取得查詢碼外，另外增加「行動電話認證」取得查詢碼及戶號。

南區國稅局指出，民眾常因無法利用納稅義務人及其受扶養親屬之憑證登錄取得查詢碼，而需攜帶身分證明文件臨櫃查調。為配合防疫及減少臨櫃群聚，即日起新增「行動電話認證」取得查詢碼，只要利用納稅義務人及其受扶養親屬手機或電腦連線至「財政部電子申報繳稅服務網」點選「線上取得查詢碼」，選擇行動電話認證，輸入電信業者、手機門號、身分證字號及健保卡卡號，執行身分驗證，驗證成功，即可取得查詢碼及戶號，再利用網路申報程式就可下載所得及扣除額資料。

另受託辦理網路申報者，可利用該項行動電話認證取得查詢碼之便民措施，匯入納稅義務人及受扶養親屬之所得及扣除額資料，即可迅速完成申報，無須到國稅局辦理，避免群聚。