台北市長柯文哲。（北市府提供）

台北市長柯文哲日前授權基層診所，指開封後的疫苗若有剩，醫師可自行運用，協助第1到第7類人接種，遭民進黨立委高嘉瑜嗆恐造成特權疫苗。柯今日笑說，雖然他和高交情不錯，但還是忍不住想吐槽一句，「心中有特權，看什麼都有特權」。

高嘉瑜指出，北市在經歷好心肝事件後，便要求診所若預約者未到，也不能將剩餘疫苗打在為預約者身上，必須將餘藥繳回，後來經基層反應後，才緊急修改規定，改為授權診所自行運用，以協助75歲以上長者接種為原則，但此舉恐讓有管道的階級趁機插隊。

對此，柯文哲笑說，他平時和高嘉瑜交情還不錯，但對於此事他不予置評，只能吐槽「心中有特權，看什麼都特權」。

至於士林區有洗腎中心說，因為沒公文所以不能將剩餘疫苗給符合資格的人打，只能忍痛倒掉？柯則強調，公文已發下去，但地方是否接到或看到他不清楚，且他已在記者會上重申多次，「還是那句話，台灣要成為強國、現代化國家，要從相信自己的國民開始，如果都把國民當做賊，永遠無法成為正常國家。」