全台目前傳出已有20名老人施打AZ疫苗後猝死，針對是要暫緩還繼續，台北市長柯文哲17日表示，打疫苗還是利大於弊，在科學及醫學基礎上還是要打，若正在發燒那些就不要打，身體還好、沒問題就打。

柯文哲表示，就醫學上來講，打疫苗還是利大於弊，在整個科學基礎原則上還是要打，因這個疾病很特殊，不曉得為何年長者死亡率特別高，因在台灣80歲以上感染死亡機率有14％，國外染疫死亡機率20％，就醫學上的統計精神，不管年紀多大，原則還是要打，當然把正在發燒、會增加施打危險的那些條件排除，就不要打，那身體還好、沒問題就打。

對於是否因此預約比例減少，慢性病的長輩就不要打，柯說，里鄰間有80歲以上獨居長者，希望發揮社區力量，里長、鄰長、社區關懷協會幫忙預約，帶老人家去打疫苗，回來也幫忙看著，政府無法盯著每個人，至於特別的慢性病就不能打。

柯說，目前只有AZ疫苗能打，若還有莫德納等其他選項還可考慮，但至於各個疫苗有什麼特殊適應症要討論，這涉及醫學專業，另找時間再來談。北市副市長蔡炳坤補充說，全北市有6000多位獨居長者，社會局社福中心會啟動關懷。

針對士林16日發生96歲老翁猝死的採檢結果，北市副市長黃珊珊表示，通知司法相驗後，不是染疫，可能是「打疫苗而受害」，衛生局也展開後續協助，會協助申請相關救濟程序，並關懷到底。

至於萬芳高中疫苗接種站，被反映輪椅族無法搭接駁車，黃珊珊說，萬芳醫院有接駁車到高中高中，市長已交代協調，明早會有2台復康巴士協助接駁，進到學校後都有無障礙設施。