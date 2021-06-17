俗話說，有使命感的人必定是有格局的人，而能成大事者，必定有著寬厚的胸懷。搜狐網命理專欄點名，天蠍座、雙魚座、水瓶座的女性最有成為女強人的本事，她們深知有苦有甜才是人生，喜歡靠自己闖出一片天。

▍1.天蠍座

天蠍女形象神秘，擅長把自己的內心想法掩藏得毫無破綻，加上有著旺盛的事業心和野心，不會為了眼前的利益而犧牲長遠目標，別看她們平常總是一副冷靜沉默的樣子，其實私底下很有想法，不僅頭腦精明、善於謀略，更有著高瞻遠矚的眼光，天生就具備成就大事的格局。

▍2.雙魚座

雙魚女從小就活在童話裡，她們對自己的人生很有規畫，也有明確的夢想，這種天生愛做夢的精神讓她們總是勇往直前，很努力於實現理想，也藉此培養出他人難以模仿的特殊氣質和個性，精神意志強到讓人驚嘆。加上雙魚女做人穩重，即使不慎吃虧也不計較，總讓周圍的人都很喜歡她們，名利雙收。

▍3.水瓶座

水瓶女的個性向來我行我素，做任何事情都是跟隨著自己的心與想法去行動，在遇到困難或是挫折的時候，能夠冷靜理性地解決問題，非常睿智又聰慧。加上她們很有遠見，善於分析和總結過往的經驗教訓，並且以此來警示自己為人處事的方式，是具備高格局的人，天生就是成就一番大事業的料。