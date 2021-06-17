陳仙梅為了復出拍戲瘦身四公斤。（民視提供）

陳仙梅為了復出拍戲瘦身四公斤。（民視提供）

陳仙梅在《黃金歲月》飾演媽媽歌星。（民視提供）

陳仙梅在《黃金歲月》飾演媽媽歌星。（民視提供）

陳仙梅在《黃金歲月》飾演媽媽歌星。（民視提供）

陳仙梅因結婚生子暫別戲劇圈8年，這次為了挺經紀公司老闆黃錦鳳製作的民視八點接檔大戲《黃金歲月》，終於復出，並努力瘦身4公斤飾演「媽媽歌星」孟娜。她受訪時坦言，專心在家帶小孩的那段時間，因為老公長年不在台灣，多數時間她都只有一個人「一打二」，還要負擔所有家事，加上兩個兒子都是「高需求寶寶」、惡魔寶寶，分身乏術的她，曾經有一陣子非常憂鬱，天天哭泣，陷入黑暗期長達3年，「過程亂七八糟，太可怕了！真的是咬著牙走過來，現在想起來仍是惡夢」。所以當有人問她要不要再生一個？她都斬釘截鐵說：「不可能！辦不到！」

8年沒拍戲，陳仙梅坦言在家看電視時，看到其他演員演的戲，會想說「我到底在幹嘛？」、「我什麼時候可以回去？」，也發現全職媽媽是全天底下最難的工作。她「演戲魂」一直都在，常對自己說只要小孩長大，我一定要出來拍戲。她很感謝很多戲劇跟製作人每開一檔戲都會想到她，但每一次被邀約，她不是小孩還要餵奶、就是又懷孕了，後來是放不下小孩就一一婉拒。今年決定再復出，本來以為小孩也會吵著找媽媽，沒想到只是出門前撒嬌鬧一下脾氣，後來發現媽媽出門工作1分鐘後，他們就開始看卡通、打電動，讓她哭笑不得。直說原來放不下媽媽的不是小孩，是媽媽自己，因為她連人在外面工作都還要忍不住盯小孩功課、上網課。她坦言自己就是俗稱的虎媽，因為她對自己嚴苛，也會希望小孩在功課上做到完美。

她的攝影師老公印地安之前長年在大陸拍戲，她坦言確實很多人都曾警告她某些大陸女生很厲害，很可能倒貼、半夜敲房門，她後來真的問過老公，沒想到他竟坦承：「有啊！就是很晚的時候來敲我房門，說要問劇本內容、問可不可以教我應該用什麼方式呈現」，結果她老公一直擋在門口要對方明天再說，且這樣的事還在兩部不同的戲發生過兩次！她說，夫妻之間信任很重要，但她也跟老公撂過狠話：「我知道你不會，但是既然我們是同一艘船，遊戲規則還是要講清楚，我們已經有小孩了，要分開、要離婚很麻煩，如果只是為了一時發洩，可以找『十姊妹』，如果讓我知道出軌，這個家就毀了，小孩我就帶走，你自己想清楚！」老公還罵她：「妳神經病啊！會不會想太多！」並說兩人從交往時雖然相隔兩地，但習慣每天收工回家都開著視訊，然後各自做各自的事。

她劇中角色「媽媽歌星」有許多言不由衷，跟童星演員也有許多對手戲，她說以前不喜歡小孩，很會演哭戲的她，跟小孩的對手戲卻常常哭不出來，成為媽媽後，光排戲走位，眼睛就有止不住的淚水，甚至好幾場戲是拍完有男性工作人員對她說「太催淚！跟著妳哭到口罩都濕了」，讓她備受肯定，直呼真的是給了她一劑強心針。

陳仙梅回憶拍攝第一場戲就要在傅子純面前落淚，自己當下緊張到手都在發抖，而且頻頻出戲，她說當現場喊「5432 action」，自己卻還想著「哇！他是傅子純，我們沒合作過」，各種os都在心裡浮現，完全無法進入角色的狀況，讓科班出身、對演戲要求完美的她挫敗感很大，回家還背著老公偷哭許久，自責到底在幹什麼，「以前楚宣還都會請叫我怎麼演哭戲，我今天居然這樣！還要用到教別人哭不出來時最爛的一招–撐大眼睛、讓眼睛辣辣的。真的對自己很沮喪、生氣」。幸好那一場戲後來調整重拍，總算讓她順利過關。

陳仙梅表示，軋戲對她來說曾是很不好的回憶，讓她很害怕，她曾累到趴在方向盤上哭，還有一次是兩邊軋戲，角色又都很重，有一天趕通告時因為助理看錯時間，導致她在高速公路上飆車，結果失速撞上分隔島，安全氣囊當場爆開，她說幸好當時時間很早，車流量不大，劇組也馬上派人把她接走繼續去拍戲。她說以前的拍攝是白天外景、晚上進棚拍夜戲，光拍一部戲就很累，現在復出發現大環境真的改變了許多，不會那麼累，每天都能回家睡覺，甚至還有休班在家跟小孩的親子時間，讓她鬆一口氣。

面對疫情嚴峻，陳仙梅說現在出門都不拿包包，都用塑膠袋裝錢包、鑰匙因為這樣消毒很方便，除此之外，為了張羅兩位小孩在家用視訊上課，她也也練就出各種線上視訊軟體的技巧，陳仙梅對這一次《黃金歲月》的視訊記者會備感新奇，她表示自己在家張羅兩位小孩上課，她說能透過視訊跟許久不見的媒體友人打招呼，讓她直呼超新鮮，覺得自己好像變成老師一樣，不過她還是希望疫情趕快平穩，各行各業恢復正常的運作，回歸正常的生活。