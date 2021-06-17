防疫三級警戒，餐廳禁止內用，平常訂位爆滿的米其林餐廳也得暫停營業，為了讓宅在家的消費者也能品嘗到星級美味，擁有米其林三星光環的台北君品酒店頤宮中餐廳推出片皮鴨四吃，在雲朗觀光集團線上購物平台「雲朗選物」上架銷售，開放雙北地區外送或自取外帶。

配合網路為主的銷售模式，雲朗觀光旗下的君品酒店也改變營運模式，因應網路訂單的出貨時間與數量，廚師上班時間調整為改為半夜至隔天中午上班，下午再由輪班廚師來進行備料，同時增設專業吹鴨設備等製程調整，每天可以生產銷售百隻烤鴨，外送餐點也由同仁親送，確保所有餐點到客人手上的品質無虞。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，疫情延燒改變了上班族工作與消費的方式，不少企業實施在家工作的分流方式，外帶外送變成常態，促使業者改變傳統的銷售方式，在人力的配置上也會有所不同，為了協助企業透過不同的遠端工具來確認同仁的班表與工作流程，1111人力銀行結合研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，支援傳統打卡鐘匯入、系統線上打卡、GPS、Wi-Fi等各種打卡方式，實現一機整合，遠端管理的強大效能，因應疫情一日數變，1111 人力銀行共體時艱，即日起提供所有國內企業免費使用「1HR人資管理系統」，協助企業快速解決排班、檢核工時、管理出勤及簽核管理等問題。