美國聯邦公開市場委員會(FOMC)在周三(16日)公布6月利率決策會議內容，顯示美國聯準會(Fed)不便對於高通膨是短暫的，但從新釋出利率意向點陣圖 (Dot Plot)來看，預期2022年升息的票委上升，暗示預估2023年升息2次，讓美元指數衝上6周高點。對於經濟前景，瑞銀財富管理團隊在報告指出，投資人不應該在此前將資金重新投入大型科技股，仍看好景氣循環股，包括多位華爾街投資大咖也對於Fed的高通膨短暫現象有不同看法。

瑞銀全球財富管理首席投資長Mark Haefele發布報告指出，投資人不應該在現在急於重返大型科技股，因為目前仍看經濟處在通膨階段，有助於金融、能源等景氣循環股。瑞銀預期，美國公債殖利率有機會繼續上揚，這可能對於成長股造成衝擊。美國10年期公債殖利率今年稍早飆升至14個月高點1.76%，主要是因為疫情趨緩、美國經濟復甦預期將非常強勁，但是收益率上升所帶來的成本傷害科技公司營運，所帶來的擔憂。

報告指出，投資人似乎承認Fed認為高通膨是短暫現象的說法，但報告卻指出無論是短期美國政府可能執行的反壟斷措施，美國眾議院上周加緊監管措施，準備對4大科技巨頭的壟斷市場行為進行反擊，恐對於科技股帶來重大風險。

瑞銀認為，短期美債殖利率還會回升，摩根士丹利執行長James Gorman周一就表示高通膨還會持續下去，更預期Fed會被迫提早升息。包括有華爾街「新債王」之稱的雙線資本（Doubleline Capital）​創辦人岡拉克（Jeffrey Gundlach）就不斷表示，Fed認為高通膨是短暫的決策是錯誤的，並痛批Fed已經操縱市場一段很長時間，讓資產價格不斷上揚，許多專家也抱持類似觀點。