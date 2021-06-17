元大銀推動線上理財告捷，其中有三大指標最具代表性，對此元大銀引述今年前四個月的最新統計指出，元大行動銀行的每月平均實動客戶數已較去年同期成長51.5%、線上信貸申辦交易筆數較去年同期成長38%，另數位平台的基金交易筆數更較去年同期大幅成長225%，顯見元大銀在數位金融的推動上已展現一定成果。

此外，元大銀也同步透過線上投資開發更多的新世代小資投資族群。元大銀主管引述內部最新統計指出，其小額投資客戶，約有90％為第一次申購基金，同時發現先前推出的百元投資、日日扣自由選，對小資族相當有號召力，除了增加基金銷量外，可說已成功吸引到新戶與年輕世代加入數位投資理財行列。

根據元大銀規劃，下一個目標將是透過數位金融，架構出完整的「數位投資理財生態圈」，包括目前元大銀推動創新數位金融，完全以客戶為中心導向構思，除了業務面的數位轉型，流程的優化也是重點，未來將以新興科技結合金融商品服務，再進而強化網路與行動應用發展，建置業務服務行動平台，再開發更多的外部場景讓客戶可應用線上金融服務的情境更多。

元大銀行秉持提供以「客戶」為中心的創新數位金融服務，積極推動數位轉型與流程優化，近來元大銀對此已拿下二大國際獎項，一是《International Business Magazine Award》，由元大銀行榮獲「Most Innovative Digital Bank Taiwan 2021(臺灣最佳創新數位銀行)」，另一獎項則是「Best Mobile Banking Application Taiwan 2021(臺灣最佳行動銀行)」。

對於打造全方位數位投資理財生態圈，元大銀主管也指出，將以手機使用為主，讓客戶透過手機即可完成一系列的線上金融服務，從開戶、填寫KYC問卷、申購基金、到完成包括國內外基金、海外債、ETF等多種產品，都能以線上申辦交易完成。

元大銀行近幾年來對數位金融推動的動作積極，包括OpenBanking第一、二階段皆為主管機關首波業務核准銀行，且近期已完成與TDCC臺灣集中保管結算所串接「集保e手掌握」，提供銀行存款帳戶資訊查詢新功能，滿足客戶對於「款券資訊合一」期待，另最近的代表作，就是勞工紓困貸款，元大銀在首日可說全體國銀裡少見的線上一路暢通，且首日線上收件量還以18,000多件，名列前三大國銀。

此外，在信用卡申辦方面，元大銀對線上申辦業務也完成導入國家發展委員會「個人化資料自主運用(MyData)」服務，讓線上申辦信用卡檢附資料更為簡化，可說兵分三路，包括信貸、信用卡申辦、線上理財等，將金融服務需求全面交由手機裡的行動銀行APP來執行。