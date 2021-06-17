防疫期間，避免外出群聚感染，在家裡按摩穴道可以增強免疫力，衛生福利部南投醫院中醫科醫師賴卉蓮表示，民眾平時可多按摩氣海、關元等穴位，每個穴道按壓約1、2分鐘即可，並且藉由規律作息、飲食均衡保持抵抗力。

賴卉蓮指出，氣海穴是先天之氣聚集之地，關元穴則貯存先天元氣，以大拇指指腹按摩，可以達到調補元氣的作用，體質偏寒的人也可以搭配溫敷，有調中補氣效果。氣海穴在肚臍下4.5公分處、關元穴在肚臍下9公分處。

賴卉蓮表示，中醫認為「腎為先天之本」，太谿穴為足少陰腎經的原穴，腎經的氣血都由此向外轉輸，按壓太谿可以補腎陽益腎陰；復溜為腎經的經穴，也是治療身體水液失調的要穴，按壓復溜有補腎滋陰、利水消腫的功效。太谿穴在足內側，內踝尖後方與阿基里斯腱之間的凹陷處；復溜穴在小腿內側，太谿上方6公分處。

賴卉蓮說，中醫認為「脾胃為後天之本」，合谷穴屬手陽明大腸經，具有疏散風邪、和胃通腸的功效；足三里穴屬足陽明胃經，具有健脾合胃補益氣血的功效。按壓合谷及足三里可改善腸胃機能，促進營養吸收及代謝，提升免疫力。合谷穴在拇指與食指併攏，肌肉隆起最高點；足三里穴在膝下9公分、脛骨旁3公分處。

賴卉蓮提醒民眾，按壓穴位時，同一穴位按壓約1-2分鐘，有酸、麻、脹的感覺即可達到效果，不需要用力揉壓，以免過度刺激反而受傷。