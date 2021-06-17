受到疫情影響，不少球員紛紛回台，預料今年又將現一波「海歸潮」，目前已有4名旅外球員報名中職選秀，富邦悍將投手教練吳俊良認為，這4人都是即戰力，若加盟時上半季冠軍尚未產生，很有可能牽動戰績排名，「滿刺激的。」

截至昨天，目前共有35名球員報名今年選秀，其中有4名旅外球員，分別為江少慶、陳冠宇、呂彥青及吉力吉撈·鞏冠。手握狀元籤的富邦，之前也與江少慶達成加盟共識，他隨富邦訓練，球隊也持續協助調整進度。

對於江少慶的狀況，吳俊良並不擔心，「他很早就有跟著二軍出賽，現在的訓練也跟一軍比較同步，速球均速約在148到152公里，速度維持的還不錯，本土應該沒有比他更快的。」

中職選秀會訂在7月12日，但目前復賽日期未定，選秀會後加盟的球員不僅有機會補強下半季戰力，若屆時上半季賽程尚未結束，吳俊良認為，這些即戰力球員更可能牽動上半季戰績排名，「會很刺激，這幾個旅外身手，會牽動名次，他們都是即戰力，馬上可以比賽。」

對於疫情突然中斷比賽，吳俊良認為有利有弊，「好的是能讓投手手臂休息，但休太久也會把狀況拉下來，不過這也是沒辦法的事，現在就是維持住投手體能，且以投手的角度來看，可能需要熱身賽會比較好，不然強度沒辦法短時間拉上來。」