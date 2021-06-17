長者施打疫苗16日上午開打，但卻有許多預約打疫苗的長輩，抱怨現場人太多，即便發號碼牌，大家仍擠在同時段。台北市長柯文哲17日直言，「拜託你幾點來就幾點來，9點叫你來，你還7點來排，你準時來就不用抽號碼牌、不用浪費冷氣！」

柯文哲表示，拜託長輩，登記幾點就幾點來，預約早上9時來，竟然7時就來排隊，「都不好意思說你！」人太多，只好另外開個教室、開冷氣讓長輩休息，拜託準時來就好，就不用抽號碼，也不用浪費冷氣。