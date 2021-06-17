長輩抱怨人很多 柯P：預約幾點來就幾點來、別浪費冷氣 17:142021/06/17 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲。（摘自柯文哲YT／張穎齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 長者施打疫苗16日上午開打，但卻有許多預約打疫苗的長輩，抱怨現場人太多，即便發號碼牌，大家仍擠在同時段。台北市長柯文哲17日直言，「拜託你幾點來就幾點來，9點叫你來，你還7點來排，你準時來就不用抽號碼牌、不用浪費冷氣！」 柯文哲表示，拜託長輩，登記幾點就幾點來，預約早上9時來，竟然7時就來排隊，「都不好意思說你！」人太多，只好另外開個教室、開冷氣讓長輩休息，拜託準時來就好，就不用抽號碼，也不用浪費冷氣。 打完疫苗猝死頻傳 長輩遺失接種通知單急喊：不用補了 長輩疫苗開打狀況多 她的好感度直衝六都之冠 #疫苗 #長輩 #浪費 #冷氣 #柯文哲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新竹縣竹東2長照機構新增10個案 確診產婦新生兒為陰性 15:312021/06/17 生活 長者接種AZ猝逝 羅一鈞：別未釐清因果就卻步 14:452021/06/17 生活 不打國產疫苗就不造冊 柯P酸：政府終於不演了 16:482021/06/17 政治 蔡英文為國產疫苗連遭2國打臉 柯文哲笑：泰國、菲律賓不演了 16:442021/06/17 政治 專車來回1.5小時接送 台南南化偏鄉關山里3位長輩接種疫苗 14:012021/06/17 生活 看完苗博雅道歉文 羅友志轟：幫民進黨的「范罪集團」掩飾 09:162021/06/17 政治 接送失能長者接種AZ疫苗 彰化縣啟動長照就醫專車 14:192021/06/17 生活 聽聞全台13人打AZ猝死嚇壞 89歲翁：不打了 14:162021/06/17 生活 南投第2波疫苗19日開打 86歲以上長者優先 16:542021/06/17 生活 柯文哲推清零計畫 無症狀確診者一律住防疫專責旅館 16:312021/06/17 生活 全台13名長者猝逝 北市疫苗預約人次未減 半天就有2萬多人報名 13:562021/06/17 生活 生活熱門新聞 桃園7確診 足跡包含小北百貨、大樹藥局、青果市場 - 生活 周四起3天雨越來越大 下波鋒面這天報到 恐有致災豪雨 - 生活 新北增87例本土確診 侯友宜點名這4區要注意 - 生活 新北確診有望逐步清零？侯友宜揭2大時間關鍵指標 - 生活 桃園增14本土確診 足跡包含NOVA、市場、全聯、愛買 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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