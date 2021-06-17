台北市員警涂維廉因涉入酒店收賄案遭法官裁定收押並禁止接見、通信及受授物件，他聲請讓親友寄送菜餚、佛經、書法字帖及家人照片，台北地方法院認為，佛經、書法字帖及家人照片非維持基本生理需求所必要，駁回請求。可抗告。

凃維廉希望親友寄送菜餚、佛經、書法字帖及家人照片，來維持他基本生理、心理、宗教需求，他主張北院押票勾選「禁止授受物件：全」，是增加本案偵查期間被告遭羈押禁見所無之限制，請法院解除禁止授受物件等語。

北院認為，涂男因違反貪汙治罪條例等案件，經法官訊問後，裁定羈押並禁止接見、通信及受授物件，法官認為有事實足認他有勾串其餘同案被告或影響證人之可能，自有於羈押期間禁止受授物件之必要。

北院指出，羈押被告得使用保管金另行購買衣物及食物，且監所既已供應必要之衣物及食物，涂男也得使用保管金另行添購衣物及食物，又佛經、書法字帖及家人照片尚非維持被告基本生理需求所必要，為避免本案之審判，駁回他的請求。