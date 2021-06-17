美國知名智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）專家15日根據最新衛星影像，分析中國大陸003型航空母艦的尺寸、飛行甲板等關鍵設計，並稱該艦可能於2022年下水，未來服役後將顯著增強中國大陸海軍的作戰能力。

CSIS中國大陸權力計畫（China Power Project）資深研究員福納樂（Matthew Funaiole）、助理研究員哈特（Brian Hart），以及資深圖像分析師小貝穆德斯（Joseph Bermudez Jr.）等3名專家發表最新報告，稱根據5月30日的衛星影像，大陸003型航艦的飛行甲板已部分完工，能夠藉此分析更多細節，並認為若建造速度維持與山東艦相同的步調，003型航艦可能要到2022年才能下水，後續艤裝、海試等作業則會花上數年的時間。

003型航艦的尺寸比大陸現役遼寧艦和山東艦來得大，其水線長約300公尺，而在飛行甲板大致成形後，全長已來到約315公尺；且隨著後續作業進行，預計還會進一步增加，最終可能接近美軍「小鷹號」航艦（CV-63）。該艦水線長約300公尺、全長約326公尺。

除了尺寸更大之外，一般認為003型航艦將採用「彈射起飛／攔阻索回收」（CATOBAR）設計，而非遼寧艦和山東艦的滑跳式甲板；目前仍不清楚該艦將配備傳統蒸氣式或新一代電磁式彈射器，但無論如何，此種設計將大幅提升003型航艦艦載機的使用彈性，特別是能操作空警600等固定翼空中預警管制機（AEW&C），將顯著增強大陸海軍的狀況覺知能力（situational awareness）。

003型航艦也將配備升級過的艦島，該艦島尺寸可能小於山東艦，將為飛行甲板騰出更多空間。另外，雖然先前曾傳出003型航艦可能在左舷額外配備一台飛機升降機，但專家們評估衛星影像和社群媒體上流傳的照片後，認為該艦應仍只會在右舷配備兩台飛機升降機，但尺寸大於山東艦，每台將能同時運送2架戰機。不過由於全艦仍有許多建造作業尚未完成，進一步細節仍有待後續觀察。