醫護人員依序幫民眾施打疫苗，秩序相當良好。（胡健森攝）

醫護人員依序幫民眾施打疫苗，秩序相當良好。（胡健森攝）

各地的新冠肺炎疫苗先後開打，但也陸續傳出10多起疑似因施打疫苗而死亡的不幸事件，導致民眾擔心而不敢接種疫苗，不過在宜蘭縣似乎沒有這樣的問題，民眾前往縣府安排的指定地點施打疫苗依舊相當踴躍，不少長者笑說，能活到這把年紀也夠了，「時間到了該回去就回去」，沒有什麼好怕的。

宜蘭縣安排民眾接種疫苗進入第二天，民眾施打的狀況及秩序相當良好，並沒有因為國內傳出10多起施打疫苗後死亡案例而讓民眾卻步的情形，設在宜蘭運動公園體育館的溪北疫苗接種中心更效仿日本「宇美町式」安排，讓等待施打疫苗的長者可定點就座，等待醫生先問診之後再施打疫苗，整個施打過程相當流暢且舒適。

疫苗接種中心工作人員表示，今（17）日的接種情況跟昨天一樣，沒有什麼差別，依縣府排定時間前來施打疫苗的人數並沒有減少，加上有醫生會先問診及解釋，因此民眾並不會擔心施打完疫苗之後會突然發生什麼狀況。

虛歲90歲的黃阿嬤笑著說，就是打個疫苗而已，並不會感到害怕，雖然其他縣市有傳出一些訊息，但是「沒關係，該回去就回去」，已經活這麼多歲了，沒關係。

正在留置觀察休息、92歲的陳阿嬤則說，打完疫苗之後並沒有覺得身體有哪裡不舒服，整個過程也不會覺得害怕，「不用擔心啦，該打針就打針」，陪同母親來打疫苗的兒子莊先生則說，任何東西都會有風險，平常吃藥也會有風險，不用想太多，既然政府已經有安排，就盡早帶母親過來施打疫苗。

93歲的陳老太太則說，打疫苗不會痛，但確實有一點緊張，尤其是這兩天看到電視、報紙的報導，難免心理會有點緊張，但打完了就好了，就不用再去想那麼多了。

從事葬儀業的石先生則是陪著高齡97歲的父親到溪北疫苗接種中心施打疫苗，或許與職業有關，石先生對生死看得相當開，甚至還開玩笑地說：「先注（射）先死、慢注（射）慢死、沒注（射）也是要死」，一切生死有命，沒什麼好怕的。