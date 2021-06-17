全台接種疫苗後猝死案例頻傳 高大成列遺體表徵：關鍵看這

日本贈送台灣124萬劑AZ疫苗，各縣市於15日起擴大施打，不過疫苗才開打2天，全台已傳出超過13起老年人於接種後猝死的案例，至於猝死原因是否與接種疫苗有關還需進一步釐清。法醫高大成接受⟪中時新聞網⟫專訪時表示，可以從遺體表徵判斷死因，並點出關鍵要看氣管的位置。

高大成分析，如果是打疫苗死亡通常都是過敏反應引起，過敏而亡會使遺體氣管聲門水腫，身體也會起疹子，有時還會產生肝、腎衰竭，或心肌炎。若是因慢性病死亡，則會有血管硬化，或臟器衰竭的情況，因此在解剖後若只發現過敏反應，就能判定是疫苗造成死亡。

中華民國防疫學會理事長王任賢表示，很有可能與疫苗接種方式有關。(攝影/陳盈臻)

高大成認為因施打疫苗死亡的機率不大，中華民國防疫學會理事長王任賢也表示，如果不是在接種疫苗後30分鐘內，造成了因為呼吸窘迫而死亡的話，原則上跟新冠疫苗沒有關係。

不過王任賢提到，很有可能與疫苗接種方式有關，因為現在得長途跋涉到接種點去打疫苗，而且還要預約掛號等待，這樣的過程容易讓老人家折騰而死。他呼籲，政府應該推行到府接種，改善施打程序，避免長者無緣無故的喪命。

(剪輯/邱子軒)