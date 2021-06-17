台北市開放85歲以上長者採網路預約施打AZ疫苗，經統計有3萬1966人預約、3萬1370人施打，施打率高達98.04％，市長柯文哲17日表示，在電視上看衰自己國民網路使用能力的名嘴，太低估台北市民的素質，這是市民的成就與勝利，他也嘲諷其他縣市搞壯觀的施打場地給媒體畫面，醫療應該社區化、在地化。

經統計北市網路預約打疫苗成果，85歲以上長者有3萬1966人網路預約，有3萬1370人施打，施打率達到98.04％，沒有預約而去施打的有4908人，有86.5％是網路預約。

柯文哲今指出，請注意這群人是85歲以上的台北市民，所以我們要信任自己的國民，台灣要成為一個現代化國家，最重要的課題是相信自己的國民，國家的力量在國民全體，在電視上看衰自己國民網路使用能力的名嘴，太低估北市民的素質，這是市民的成就與勝利。

他表示，未來年齡再往下降，比例可以更高，從統計數據還發現，診所預約接種率是99.83％，醫療應當社區化、在地化，滿意度也最高，打疫苗不用搞很大的場地、搞壯觀給媒體畫面，訴求在地化、社區化。

柯文哲強調，居家、社區醫療成功，使總接種率可達到98.04％，以致有更多診所願意參加打疫苗活動，統計至今天下午2時，開放80歲以上長者預約，已有2萬5012人登記，有183間醫療院所額滿，未來會鼓勵診所參加，證明一個國家重要的是社會動員的力量。

他說，這一波開放5.3萬名已有2.5萬人報名，還有2.8萬名額，歡迎住在台北市80歲以上長者都上網登錄，將來有更多疫苗進來大規模施打，有預約制度一定會比較好。

副市長蔡炳坤補充說明，80歲以上長者明天起開始接種，3天內全部結束，明早所有據點都會開放，僅西園醫院明天下午才開始，周五不管醫院、門診部、診所全部都會啟動，但要注意周六、日，不是每家醫院都有施打疫苗，不過，長者只要預約就按時間、地點去接種即可。