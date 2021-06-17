台中快打站出現明顯「緩打潮」，接種人數平均較昨日接種人數銳減2左右。（大台中診所協會提供／王文吉台中傳真）

快打站醫護精準抽取疫苗。（大台中診所協會提供／王文吉台中傳真）

施打AZ疫苗台中累積4例猝死，死因是否與疫苗有關，有待衛生局進一步調查。但台中山、海、屯區的34個快打站出現明顯「緩打潮」。負責調派人力的大台中診所協會理事長陳俊宏證實接種人數銳減，經他跟各區快打站聯繫，發現東勢約比昨天少2成，沙鹿高工少2成5。

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陳俊宏分析，日南國中站85歲以上施打率，第1至3天分別是59％、76％、46％，可能受到猝死消息影響，比昨日降3成。大肚也少了11％，而大里區4個點，施打人數一直不多，消耗區公所、學校、醫護人力，「等嘸人」。

陳俊宏坦言，自己接到很多長輩打電話來說不想打，或是詢問該不該打？他跟很多醫師解釋了很久，但最後對方還是決定不打！也有不少列冊的老人家，因為家屬太擔心決定緩打。

神岡1名家庭主婦表示，家人原本都贊成82歲的公公施打疫苗，但陸續有接種者猝死，先生、小叔得知後都不敢吭聲，認為沒打沒事，打了反而多少還是有風險，很怕老人家身體無法承受，沒人敢擔這個責任，要不要去打，讓長輩自己決定，「公公不說，也沒人敢問」。

不過也有人表示，問過很多位醫生，都認為利多於弊，詢問87歲父親「會怕嗎？」爸爸豁達說「攏呷尬幾歲了！來去注注咧」，因此尊重長輩個人意見，爸爸施打完，目前只有手臂施打部位輕微疼痛，沒有嚴重不適症狀。