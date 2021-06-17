記者出身的女星楊皓如，擁有亮麗外型與火辣身材，而她的言行也跟身材一樣嗆辣，經常受邀上綜藝節目，大爆職場與家庭秘辛，頗受觀眾喜愛，近日楊皓如上節目，聊到家庭生活，大方分享如何維持夫妻關係幸福美滿的「撇步」，表示即使結婚超過10年，性生活仍相當重要，直言「只要把他榨乾了都不是問題」。

楊皓如日前上《媽媽好神之俗女家務事》節目，聊到婚後很多人都有難以維持感情的困擾，調查中「性事不協調」這件事，竟是比外遇還可怕的婚姻殺手，楊皓如透露自己跟老公結婚已經10年，這方面她一直很注意，至今仍是會千方百計把老公榨乾，坦言「你只要把他榨乾了都不是問題」。

楊皓如說，很多人都擔心年紀增長，外貌不如年輕時美好這件事，但她覺得這個說法根本不成立，很多時候另一半外遇，小三都比正宮醜，直言「主要根本不是外貌，是妳要如狼如虎，妳才能吃得住」，相信唯有肉體上滿足另一半，他自然不會有外遇的念頭，這想法佩甄也認同，覺得女生要到一個年紀，整個人才會大解放。

楊皓如更說，夫妻之間只要保持兩情相悅，並且重視美好的性生活，基本上很多破壞婚姻的問題都不會產生，笑稱只要在床上征服老公，什麼都好說，就算另一半有點暴力傾向，也可以轉念把這變成一種情趣，邊滾床單邊打邊笑罵：「妳這個小妖精！」，她自己是覺得也能被玩弄得很開心，火辣言論讓主持人佩甄跟季芹聽了笑到不行。