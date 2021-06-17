逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進

倫元投顧分析師陳學進表示，台股17日開低走高，終場上漲82.75點作收，漲幅0.48％，收在17,390.61點；櫃買指數亦同步大漲2.84點作收，漲幅1.38％，收在209.38點；三大法人進出方面，外資續賣68.68億元，投信轉買8.62億元，自營商續買6.09億元，惟外資法人於台指期轉賣4,051口多單，累計淨空單部位為33,088口，心態轉趨謹慎中性偏多。

受到通膨預期升溫、美國聯準會（Fed）態度鴿轉鷹、美股三大指數連袂下殺拉回衝擊影響，使台股17日早盤加權指數一度開低下挫逾150點。不過，經過漂亮換手洗盤整理後，預期台股後市將可望再度風雲再起。

其中，利率點狀圖也透露鷹派訊息，在18位決策官員中，有7人預期將於2022年底前升息。不過，Fed主席鮑爾會後表示，基於經濟前景仍面臨風險，Fed維持基準利率將於0～0.25％的區間不變，顯示Fed開始討論縮減QE、暗示將提前升息，主要是立基於經濟成長、就業市場達充分就業狀態。

個股方面，本周納入投資組合的陽明，4月純益暴增逾50倍，5、6月營收續熱，內外資法人大戶心態積極偏多，只要量價不失控，且守穩10日線，預期後市仍有續漲機會。

此外，就類股與個股輪動狀況觀察，航運類股持續維持強勢表現，國巨、華新科、凱美、興勤、環球晶、中美晶、台勝科、合晶、順德、晶相光、加高、泰藝、晶技、希華、晶宏、九暘、紘康、華擎、麗臺、欣興、景碩、晶焱、菱生、玉晶光、友達、群創、彩晶等，也強勢上漲，顯見後市行情仍不容小覷。