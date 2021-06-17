逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞

證券分析師陳杰瑞表示，台股大盤15日開低走高，在美國聯準會（Fed）轉鷹，預期2023年升息的利空下，美股16日表現疲軟，台股開低。不過，隨即見到低接買盤進場，自盤中最低點17,150.52點一路往上拉，盤中最大跌幅達150點開始不斷收斂，終場甚至收漲82.75點，收在17,390.61點。

就技術面而言，雖目前台股量能稍嫌不足，惟仍持續守穩於所有均線之上，日KD指標仍在高檔鈍化，短線仍有望挑戰前高17,709.23點。

個股方面，本周納入投資組合的東森，東森購物前5月營收113.7億元，年增20％、每股純益（EPS）達6.71元，大幅年增45％，受疫情影響，線上購物需求看旺，雖遭分盤交易，惟股價仍持續墊高。

觀察盤面表現，大盤開盤弱勢，惟在前日遭遇亂流的貨櫃三雄急起直追、全數翻紅下，陽明大漲逾8％，四維航及貨運承攬的台驊投控17日亮燈漲停，航運族群近期仍持續偏多看待；外資降評的面板股，反而見到外資買盤，群創、友達17日雙雙亮燈漲停，顯示短線最壞時間已過，近期有望持續反彈。此外，其餘看好族群，仍為被動元件、PCB、矽晶圓等，短線均可偏多操作。