基建及民間建築工程增加，中國大陸水泥需求強勁，累計前5月，水泥產量創下歷史新高，加上雨季已近尾聲，工程漸恢復正常動工，台泥(1101)、亞泥(1102)指出，6月起，發貨量顯著提升，營運動能明顯轉強，預期第三季將進入今年營運高峰。

法人預估，從台、亞泥累計今年前5月的大陸市場營運績效來看，2021年的營收獲利可望呈「逐季成長」。

台、亞泥指出，大陸華南、華中地區，第二季的4、5月水泥產量，主要受到氣候因素、持續強降雨天氣影響，需求普遍出現明顯下滑，價量呈微幅衰退。

不過，到了6月，隨著氣候好轉，遞延工程加緊趕工、開工率明顯上揚，帶動水泥發貨量持續攀升。台、亞泥指出，大陸市場從6月，發貨量逐漸增加，直到年底，預期趨勢是往上的。

大陸華南、華中地區的水泥市場，6月開始量價已有往上逆轉，台、亞泥指出，大陸市場已重啟營運成長引擎，下半年會進入傳統旺季。全年的營運，估仍會比去年成長。