至全家內的台新及國泰世華ATM提領防疫補貼，享Let’s Café咖啡優惠。（全家提供）

行政院規劃之「孩童家庭防疫補貼」，補助國小以下孩童，及國高中身心障礙生每人1萬元，將於18日起開始入帳，持任一家金融機構之提款卡，就可至國泰世華、中國信託及台新銀行所設置之實體ATM，而若就近至超商ATM提領，也加碼推出消費優惠。

7-11門市內設置中國信託及國泰世華ATM，家長攜帶孩童健保卡與個人提款卡，透過簡單4步驟快速領取，並加碼專屬優惠，包括居家防疫必備的營養補給、堅果零食、清潔用品等折扣。此外，同步祭出加值icash單筆5000元以上，加贈50點OPEN POINT，及行動隨時取CITY飲品、家庭號瑞穗鮮乳優惠等。

至7-11提領防疫補貼，同步推家庭號瑞穗鮮乳優惠。（7-11提供）

全家內的台新及國泰世華ATM，領取完成享有指定Let’s Café優惠，用國泰世華ATM享大冰拿39元，或大冰美35元、用台新ATM享大冰拿5元折價。另也同步祭出飲料、零食、餅乾等集章趣活動，集章可兌換購物金。

萊爾富內的國泰世華ATM超過1000台，民眾領完補助後，可點選防疫優惠券專區，持優惠券消費享折扣，如防疫期限定推出的SWISS MISS巧克力雪糕買2送2、士力架花生巧克力第2件10元、萊爾富黑人炭絲深潔小頭牙刷2件65元等。

萊爾富防疫補貼加碼士力架第2件10元。（萊爾富提供）

OK超商內也設置台新銀行ATM可供提領，7月14日前提領完成，購買飯麵類鮮食享5元折扣；另於6月21日至9月30日，提領完憑台新銀行小白單，享大杯莊園美式及拿鐵買1送1（限同品項）。