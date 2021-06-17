全台境內確診人數雖持續下降，但死亡率仍居高不下疫情不可輕忽，因此5月下旬，多數縣市政府已經發函給各物流協會轉知業者，正式公告物流投遞作業措施指引，以行政指導物流業者方式推動防疫作為。呼籲物流業者及市民體諒防疫期間，達成共識暫停上樓投遞，防堵病毒再擴散。

實際電訪新竹物流的貨運司機林先生表示：公司為保護同仁採分流制，加上大家宅在家防疫瘋狂網購，因此，自己服務區域要配貨的量就比疫情升溫前多出近3倍，雖然是零接觸配送，只放1樓，但工作量反而加重，很辛苦，可是也能體諒民眾不敢出門的心理壓力。

另一家物流業者「黑貓宅急便」，更在官網張貼公告指出：配合三級警戒延長至6月28日，低溫宅配運量遽增，為確保服務品質，針對部分服務進行調整。亦推動無接觸配送、無法配送至指定樓層、不保證隔日配達、暫停當日寄件配達、暫停非契約客戶到府集貨服務等，希望疫情期間大家共體時艱。

有網友打趣的在臉書PO文表示，對不起！為了促進經濟、嚴守居家防疫，123456789......，一下子就不小心讓10個紙箱在我家群聚，而且還沒戴口罩，我會請它們改進。可見疫情期間，全民都變身網購族，也在此呼籲大家耐心等待，並向配送人員說聲辛苦了。