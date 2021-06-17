阻絕新冠病毒在社區擴散，全台15日起擴大施打疫苗，但短短2天，截至16日為止，已累計12例長者猝死，有人甚至在接種後不到24小時就身亡，引起民眾對AZ疫苗的疑慮。對此，專家學者認為，死亡率應該要看「背景值」比較準，感染科權威黃高彬則指出，副作用發作和死亡的時間點對不上。
醫療粉專「美的好朋友」表示，11例打完疫苗後死亡的長者，其中2具屍體經過解剖後，死因判定為心血管疾病（心肌梗塞、三條冠狀動脈阻塞）造成，初步可排除和疫苗之間的關係。
同時，粉專引述中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬17日上午電話聯訪說法，指出與疫苗有關的血栓主要出現在腦部、肺部或深部靜脈，但大多在接種後第5天到第16天出現，不太可能打完疫苗隔天就血栓死亡，與近日發生的個案，在接種後2天內就死亡的時間點對不上，「不可能那麼快」。
黃高彬進一步說明，國外也有少數個案在接種疫苗後出現心肌炎、心包膜炎，但這是免疫反應所引起，對象幾乎都發生在年輕人身上，長者免疫反應差，不太可能出現這種情形。黃坦言，打疫苗當然有風險，但猝死的機率相當低，國外甚至停了再繼續打。一般來說，可以先觀察同年齡死亡率有沒有偏離背景值、有無慢性病，最直接就是透過解剖釐清死因。
另外，中研院生醫所兼任研究員何美鄉表示，「先不要被數字嚇到了」。從單純數學機率的運算，不論有沒有施打疫苗，每天都會有75位 90歲以上的長者，因不同的疾病往生。當然，從生物學角度來看，死亡個案是否和疫苗真的有因果關係，仍待釐清。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。