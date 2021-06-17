日本在福島核子事故後，規定核能機組原則上只能運轉40年，但若獲國家審查通過可延役20年。美濱核電廠3號機今天通過審查，將成311後首座逾40年仍在運轉的「高齡」機組。

日本放送協會（NHK）報導，從運轉開始至今已超過40年的關西電力公司美濱核電廠3號機，已於今天完成啟動核子反應爐所必要的國家檢查，預計本月23日就能重啟運轉。

這是2011年日本發生311大地震造成福島第一核電廠核子事故後，首座機齡超過40年的機組將重啟運轉。

美濱核電廠位於福井縣，3號機從運轉以來至今已超過40年。福井縣政府今年4月同意3號機重啟運轉後，關西電力就進行啟動反應爐的準備作業。

日本原子力規制廳本月7日起，也開始針對核子反應爐安全殼及重要管線設備等進行檢查。

必要的國家檢查已在今天下午結束，宣告美濱核電廠3號機本月23日將能重啟運轉。關西電力正進行最後階段的準備工作。

福島核子事故後，日本政府雖然在法律上規定核能機組原則上最多只能使用40年，但如果通過國家審查，可延役到最長60年；美濱核電廠3號機將成依此制度運轉的首座「高齡」機組。

由於美濱核電廠3號機在過去10年都是停機狀態，關西電力決定較往常啟動反應爐增派一倍人力負責相關作業，地方政府也會派員前往強化監控態勢。

美濱核電廠的1號機及2號機已於2015年廢爐，3號機運轉起始日為1976年3月15日。