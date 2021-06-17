桃園龜山35歲張姓工人16日早上在文化2路1處工地拆除鷹架時，疑似上方鷹架被強風吹落，勾落鷹架後，張因此從13樓高鷹架上摔下，送醫急救後仍不治。桃園市勞動檢查處今天也派人前往調查，釐清張姓工人死因。

勞檢處表示，已經派員前往調查，釐清是否強風吹落，或者是工作上疏失，需調查確認後，才能了解張姓工人死因。