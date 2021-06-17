龜山驚傳工人拆鷹架疑遭強風吹落 從13樓高摔下不治 17:272021/06/17 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園龜山35歲張姓工人16日早上在文化2路1處工地拆除鷹架時，疑似上方鷹架被強風吹落，從13樓高摔下送醫不治。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園龜山35歲張姓工人16日早上在文化2路1處工地拆除鷹架時，疑似上方鷹架被強風吹落，勾落鷹架後，張因此從13樓高鷹架上摔下，送醫急救後仍不治。桃園市勞動檢查處今天也派人前往調查，釐清張姓工人死因。 勞檢處表示，已經派員前往調查，釐清是否強風吹落，或者是工作上疏失，需調查確認後，才能了解張姓工人死因。 接送失能長者接種AZ疫苗 彰化縣啟動長照就醫專車 太平驚傳感情糾紛 少男遭多人圍毆踹鳥 #鷹架 #強風 #龜山 #調查 #工地 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉義7旬婦人失聯17天 家屬懸賞20萬尋人 16:442021/06/17 社會 聯準會偏鷹不改寬鬆事實 凱基投信：風險資產仍有利 16:322021/06/17 財經 聽聞全台13人打AZ猝死嚇壞 89歲翁：不打了 14:162021/06/17 生活 吹牛大王果然是國際認證 04:102021/06/17 時論廣場 傳黑石砸30億美元 收購SOHO中國 04:102021/06/17 焦點新聞 AZ疫苗開打2天已13人猝死 陳時中：「利大於弊」還是建議施打 10:342021/06/17 政治 《經濟》防疫沒鬆懈本錢 蘇貞昌：3面相持續精進檢討 16:492021/06/17 財經 68人擠10坪房聚賭送辦 恐罰500萬 04:102021/06/17 社會新聞 雲林2長者打疫苗後死亡 縣府釐清關聯性 16:042021/06/17 生活 打麻將慘輸懷疑被詐賭 撂兄弟「刀戳指縫」逼賠錢遭訴 13:552021/06/17 社會 《電腦設備》艾訊攜手西克 強化機器視覺解決方案 10:182021/06/17 財經 社會熱門新聞 陸軍士官放假衝養生館「連結」 鄉民轟：一人中全營滅 - 社會 嘉義8旬婦入住檢疫旅館跌倒送醫不治 驗屍結果出爐 - 社會 驚悚畫面！高雄前今日戲院坍塌 帽子男竄出巷子逃命 - 社會 高雄六龜分局1警接種疫苗 隔天腦出血緊急送醫 - 社會 不甘被分手 現役軍人談判開槍轟死女友 胸口中彈倒臥血泊 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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