日本前首相安倍晉三今接受日本廣播節目訪問時強調，提供台灣疫苗是「理所當然的」，民進黨發言人謝佩芬表示，「對於日本的善意，我們滿懷感激」。

謝佩芬說，安倍晉三在專訪中細數台灣先前對日本的協助，包括日本發生311大地震時的捐助金，以及在疫情爆發初期的口罩。安倍稱：「這些事情，我們日本絕對不會忘記！」

謝佩芬指出，對於台灣人而言，友好國家之間互相幫忙，也是理所當然的。很高興之前在日本有需要的時候，台灣能幫上忙。而日本這次在台灣疫情嚴峻的時刻，將所有日本國內AZ疫苗現貨共124萬劑，以極高的效率捐贈台灣，此批疫苗也已經在台灣各縣市開始施打。對於這樣的恩情，台灣也絕對不會忘記。

謝佩芬強調，民進黨要再次感謝前首相安倍、首相菅義偉、外交大臣茂木敏充、日本行政及立法部門，以及日本朝野對台灣的支持。我們期盼未來台灣與日本能持續深化兩國情誼，一起度過疫情艱困的時期。