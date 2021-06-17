新北市長侯友宜日前證實，確實有請蔡英文約束綠營人士，別再抹黑、謾罵、惡意批評，而他最討厭的就是政治口水；現階段國難當頭，大家的敵人只有一個，那就是病毒。前民進黨立委沈富雄對此不禁直言，「台灣的政治墮落到這種程度，是一種很大的悲哀」。

沈富雄15日在《雲端最前線》節目中指出，台灣悲哀的地方在哪？地方小、人口密集，連這樣一波不算很大的疫情，不管是藍綠營的政治人物，連綠跟綠、藍跟藍，由於排名、聲量每天都在變動，所以有意義可以做的事當然要做，但沒有意義的事，也要去想一些有的沒有的來亂一下。台灣的政治墮落到這種程度，是一種很大的悲哀。

另外，沈富雄被問到國內防疫勝在起跑點，卻輸在終點，對民進黨會有什麼衝擊？他分析指出，對2022年地方選舉當然很傷，2024年總統大選還算遠。衛福部長陳時中患的毛病就是，前半場太得意了，忘掉了一件事，比「超前部署」更重要，那就是接軌，台灣要和國外接軌的就是疫苗。

至於和國外接軌，陳時中做得到嗎？還是要由蔡總統來做？沈富雄認為，蔡總統有一個壞習慣，就是跟她有關的高階官員，比如之前的總統府秘書長，她都寧可空著，拉了很長的時間沒有辦法找到人來就位，虛位以待很久，這是她的老習慣。沈富雄甚至認為，「陳時中目前這個位置不好幹，能幹的恐怕只有我自己，但是我又沒有這個福氣，因為要給大家留有面子，讓台灣可以走下去，這要很大的本事。」