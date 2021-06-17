央行今舉行2021年第2季理監事會，央行上修今年全年經濟成長率至5.08%，原為4.538%，下半年經濟成長率將低於上半年，今年通膨高點在第二季，全年通膨展望仍屬溫和。央行總裁楊金龍表示，歐美國家目前貨幣政策寬鬆且執行擴充性的財政政策，國內方面，今年雖有疫情升溫影響消費，但出口和投資暢旺，經濟表現是穩健成長。

展望下半年，楊金龍表示，全球景氣持續復甦，可望支撐台灣出口及民間投資穩健成長，加以政府擴大紓困方案以減緩疫情衝擊，且若國內疫情受控，民間消費將漸回穩，均有助經濟成長。央行預估下半年經濟成長率將低於上半年，全年經濟成長率預測值為5.08%。

央行指出，5月中旬起，國內疫情轉趨嚴峻，防疫管制措施升級，衝擊內需服務業，企業減班休息人數增加，民間消費明顯降溫；出口則仍持續強勁成長，企業亦續投資，預期第2季經濟成長略緩。

在CPI方面，央行表示，國際原油價格上揚，帶動國內油料費大漲，且因基期較低，消費者物價指數(CPI)年增率走升，至5月為2.48%，不含蔬果及能源之核心CPI年增率則為1.58%。本年1至5月平均CPI年增率為1.39%，核心CPI年增率則為1.13%，漲幅均屬溫和。預估國內通膨率高點將落在第2季，主要係屬基期偏低之短期現象；下半年，通膨率可望緩步回降，本行預測全年CPI及核心CPI年增率分別為1.60%及1.11%。