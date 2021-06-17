臉書粉絲專頁「四叉貓」截圖發文指出「應該是口誤」、「友宜要被側翼做圖嘲笑惹」，短短1小時有2000多名網友按讚。

新北市長侯友宜今下午3時主持新北市防疫會議宣布，對於不幸逝世的新冠肺炎死者，只要設籍在新北市，市府將運用防疫基金予以每人10萬元慰問金，不料過程中卻講成10萬元「獎金」，在網路上引發討論；對此新北市發言人蔣志薇表示，侯市長是一時口誤，造成誤會，特此致歉。

侯友宜主持防疫會議宣布，針對往生者感到心痛與不捨，他沒辦法一一到府上致意，新北市將針對所有設籍新北市、因感染新冠肺炎往生的市民，每人發放10萬元慰問金，已經請社會局主動關懷，同時給予諮商需求。

不過防疫會過程中，侯友宜一度口誤把發放「10萬元慰問金」，講成發放「10萬元獎金」，遭臉書粉絲專頁「四叉貓」截圖發文指出「應該是口誤」、「友宜要被側翼做圖嘲笑惹」，短短1小時有2000多名網友按讚。

對此新北市府發言人蔣志薇表示，侯友宜市長在今天的防疫線上記者會時，提到新北市會針對確診死亡者發放慰問金，一時口誤，造成誤會，特此致歉。