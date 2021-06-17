明德中學國中部會考成績亮眼，有5名畢業生考取5A＋＋滿級分。（明德中學提供／林欣儀台中傳真）

國中教育會考成績日前出爐，台中市明德中學國中部表現亮眼，包括邱世昊、于弘一、張記鳴、陳妍璇、林家瑋共5名畢業生考取5A＋＋滿級分佳績，他們一致認為，能有好成績絕非偶然，除了憑藉平日努力，更要對學習、學科培養熱情與興趣，才能持續深入鑽研。

奪下滿級分的于弘一曾榮獲台中市字音字形比賽第2名、中文能力測驗中心2021年獎學金，另在數學、英語等相關競賽也有傑出表現，他認為，想要在一門學科取得好成績，重點在於是否對其有熱情、感興趣，學校老師透過條理分明的筆記、課外知識補充等激發他的學習興趣，才能循序漸進取得佳績。

同樣考取滿級分的邱世昊也認同學習的熱情很重要，他說，自己以前對學校課業總是興趣缺缺，認為成績過得去就好，甚至經常沉迷在網路遊戲中，後來老師細心教導、帶領，以及同學一路陪伴，在沒有補習的情況下，憑藉持續的努力獲得好成績，讓努力沒有白費。

「成功靠的是一點一滴累積而成！」張記鳴說，國中3年沒有補習，選擇每天參加學校課後晚自習；讀書最重要的就是觀念正確，如果有不懂的地方要馬上請教。陳妍璇認為，能有好成績，要感謝同學、師長的一路陪伴，3年來跟著學校步調、穩扎穩打學習，累積實力。

校長林衍陞強調，今年國中部畢業生共140人，有28人成績達到5A，且各科精熟度都超過全國2至3倍，且包括邱世昊、于弘一等人，有80％以上畢業生都選擇直升，一起為3年後邁向想大學而努力。