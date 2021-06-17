大陸商務部今天（17日）公佈的數據顯示，今年1至5月，中國對外非金融類直接投資2806.2億元人民幣，其中，對「一帶一路」沿線國家投資增長較快。

央視報導，大陸商務部數據顯示，1至5月，中國對外非金融類直接投資2806.2億元人民幣，同比下降5.3％，其中，對沿線國家非金融類直接投資74.3億美元，同比增長13.8％。在「一帶一路」沿線國家新簽承包工程契約額464.9億美元，完成營業額308億美元，分別佔同期對外承包工程新簽契約額和完成營業額的55.5％和58.5％。

報導指出，從投資流向看，1至5月，中國流向製造業的對外直接投資72億美元，同比增長11.8％；流向信息傳輸業35.1億美元，同比增長49.4％。從中國境內投資者構成情況看，中國地方企業對外非金融類直接投資327.5億美元，佔同期對外投資總額的75.7％。

據報導，1至5月，中國對外承包工程項目集中在基礎設施領域，交通運輸、工業建設、水利建設類項目新簽契約額增長較快。其中，交通運輸類項目新簽契約額和完成營業額分別同比增長37.0％和11.8％。