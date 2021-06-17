曾文家商廣設科老師陳昱錡（左）也榮獲教育部全國技藝教育績優教師的表揚。（曾文家商提供／劉秀芬台南傳真）

曾文家商廣設科謝宜芳參加copic插畫比賽作品。（曾文家商提供／劉秀芬台南傳真）

台南市曾文家商廣設科老師陳昱錡及廣設科學生謝宜芳獲教育部全國技藝教育績優表揚，校長陳藝昕在接獲師生雙雙獲獎的好消息後，因疫情無法第一時間當面跟學生恭賀，只好在學校先與獎品獎狀合影後，將獎項郵寄到學生家，學生收到獎項後開心拍下與獎狀合照，回傳給校長分享她的喜悅，成了有趣的隔空頒獎。

今年將畢業的謝宜芳是曾文家商廣告設計科創科以來首屆畢業生，不僅代表學校出賽的商業廣告選手，並獲全國技藝競賽商業廣告組金手獎第五名的佳績，以及2020年日本全球copic插畫比賽百大青年獎，目前正等待下星期參加技優甄審結果放榜。

謝宜芳表示，在曾文家商這3年的期間，學會了更多的技術來精進自己，學習過程中更了解自己的長處和短處，並從中不斷的克服及改善，從原本對構圖和配色毫無概念，到可以代表學校出賽，過程中要感謝老師始終都有耐心的包容及指導，也很慶幸當初有堅持走設計這條路，也期許自己未來能更加善於運用設計的技術。

此外，廣設科陳昱錡老師也榮獲教育部全國技藝教育績優教師的表揚，陳昱錡老師表示，培訓孩子成為選手的這段時間，讓她發現除了培養學生的技術能力之外，更重要的是讓孩子養成正確的態度，以及陪伴孩子走過訓練或比賽的壓力與失落，雖然技職教育的孩子也許學科不是頂尖，但在技術及創意上總是非常耀眼。

校長陳藝昕表示，曾文家商給每個孩子機會與舞台，不論是精益求精或是從零開始，透過一步一步踏實的累積，孩子們總能成為更好的樣子，這也是老師最大的欣慰。