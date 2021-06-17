緬甸 2 月 1 日的政變不得人心，各地區民眾的抗議此起彼伏，而軍政府一直動用暴力鎮壓，造成很多悲劇。緬甸馬圭省(Magway Region)的金馬村(Kin Ma)，發生軍方在與反對者發生衝突後，村莊遭遇火災的事件，至少有兩名老人被燒死。軍方否認是他們所為，但村民自有判斷。

半島電視台(Aljazeera)報導，這座發生火災的村子，居民大約有800人，在失火之後，緬甸國營媒體稱，這起火災是由「恐怖分子」引起的，並且警告民眾不得散播是陰謀抹黑軍隊的謠言。

幾名村民用電話與路透社聯絡，居民表示，金馬村被燒得只剩下大約 30 間房屋，原本村子有 200 間房屋，如今都成了灰燼。

金馬村(Kin Ma)被燒了100多間房屋，化為一片廢墟。(圖/路透社)

路透社借調美國航太總署的衛星照片，發現星期二晚上 9 點 52 分，衛星照片就有=錄到這場大火。

路透社曾試圖與緬甸軍方發言單位聯絡，但沒有得到回應。

不願透露姓名的村民說，放火者極可能是緬甸軍政府部隊所為，他們在打壓抗議者後放火，至少造成2位老人喪生，他們行動不變，無法及時逃離。

村民們告訴路透社，該村的大多數居民仍然躲藏在附近的森林中。

緬甸官方電視台MRTV 說，此事是40 名「恐怖分子」縱火，並暗指是羅興亞人。他們焚燒了1棟房子，卻引發了連串的大火，蔓延到該村 225 所房屋中的 100 所。

英國駐緬甸大使館在推特上說：「有報導稱，軍政府燒毀了馬圭省的1座村莊，有老人喪生。再次表明軍方不顧緬甸人民，繼續犯下可怕的罪行。」

雖然西方對緬甸軍政府的譴責越來越多，但是欠缺實際懲罰做為。聯合國和東南亞國協一直無法達成一致立場，也找不到較有效果的制裁做為。

人權組織表示，自政變以來安全部隊已殺害了約 865 名平民，儘管軍方否認這一數字。