比爾蓋茲投資的德國生技大廠CureVac，周三公布旗下新冠候選疫苗的第二階段中期分析，沒想到有效性僅47%，未能達到研究目標及美國監管單位的標準，此消息一出讓CureVac盤後股價腰斬，跌幅超過53%。

商業內幕報導，CureVac坦言，參與試驗的4萬名志願者，至少遭到13種變種病毒感染，研究團隊擷取其中134例進行期中分析，僅有1例是感染原始病毒株，有高達57%是遭傳染力更高的變異株感染。

CureVac執行長Franz-Werner Haas表示，多種的變異株讓疫苗有效性面臨很大的挑戰，「這次的試驗結果不如預期，但我們仍會完成剩餘80個案例的分析，或許保護力會有所改變。」

原先市場期望CureVac能緩解全球疫苗短缺的現況，並提升中低收入國家的施打率，且歐盟已於去年預採購4.05億劑疫苗，另外CureVac也與德國簽署備忘錄，劑量高達2000萬劑，該公司原預估今年能生產最多3億劑的疫苗。

試驗結果不如預期，讓CureVac盤後股價受到重創，從94.79美元重摔至43.53美元，跌幅一度超過53%，之後跌幅收斂至50%以內，暫報51.50美元。

CureVac採用的疫苗技術與莫德納、輝瑞BNT的mRNA技術相同，獲得比爾蓋茲旗下基金會、英國藥廠GlaxoSmithKline、德國企業家Dietmar Hopp及德國政府等組織的投資，其中比爾蓋茲基金會的股份約占1.7%左右。

事實上，全球疫情進入後期，疫苗戰開打，德國CureVac與美國Novavax研發進度備受關注，Novavax日前才宣布旗下疫苗保護力達9成，且對變異株同樣有效，計畫第三季向美國食品藥物監督管理局（FDA）申請緊急授權。