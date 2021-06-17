台股今天開低震盪走高，終場上漲82.75點，收在最高17390.61點，航運股成交值達新台幣1796.34億元、占比40.88%；外資及陸資賣超68.68億元，主要減碼面板、貨櫃及鋼鐵股。

美國聯邦準備理事會（Fed）官員預估2023年將升息，投資人對通膨疑慮升高，拖累今天台股盤中最低來到17150.52點、下跌逾157點，不過鋼鐵及造紙股表現撐盤，加上航運族群回神，指數順勢翻紅，終場收在最高17390.61點，上漲82.75點，漲幅0.48%，成交值新台幣4393.79億元。

貨櫃股長榮成交量約49.54萬張，成交值657.58億元；陽明成交量44.25萬張，成交值582.98億元；萬海成交量10.88萬張，成交值222.48億元。三雄合計成交值約1463億元，占航運股成交比重逾81%。

觀察外資賣超前10名個股，面板股友達居第1，賣超3.84萬張；長榮、萬海排第2、3名，分別賣超3.16萬張、2.02萬張。第4至10名依序為新光金、期街口布蘭特正2、中鴻、中鋼、中信金、華新、華通。

投信今天買超8.62億元，加碼第一金、晶技、欣興，分別買超3696張、2870張、1934張。自營商買超6.09 億元，面板雙虎群創與友達名列前茅，分別買超1.14萬張、8966張。

國泰證期分析，航運股持續表現強勢，由於目前整體市場狀況仍相對較熱，加上近期塞港問題仍未解決，近期相關廠商對於後續看旺，研究機構持續調高相關個股評等，不過短線資金過度集中於航運股，市場有點過熱，雖然基本面仍佳，留意追價風險。（編輯：張均懋）1000617