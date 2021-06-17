新北市長侯友宜17日下午在記者會上宣布，新北市民因新冠肺炎確診死亡者，市府將發放每位死者10萬元慰問金，北市是否跟進？台北市長柯文哲說，還要再討論，若現在新冠死亡就要賠償，那以後流感、腸病毒、水痘、皰疹死亡要不要賠償？「不要每次遇到一個問題就一個反應，這樣不是很好！」

柯文哲說，這還要再討論，他16日其實就被問過，「法」還是要一致性，現在新冠死亡就要賠償，那以後流感、腸病毒、水痘、皰疹要不要賠？這題要從長計議，不要每次遇到一個問題就一個反應，不是很好。